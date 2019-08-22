بنتلي بنتايجا فيس ليفت تظهر في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن بنتلي تعمل على تحديثات خارجية لبنتايجا لإضفاء لمسة أكثر جمالية على الـ SUV الفاخرة، وقد ظهرت السيارة المحدثة أثناء اختبارها بالفعل في أوروبا بمصابيح أمامية جديدة مشابهة لمصابيح فلاينج سبير 2020.

لا توجد تغييرات أخرى في مقدمة هذه السيارة ولكن من المتوقع أن الموديل الإنتاجي سيحصل على شبك أمامي محدث ومصد أمامي مختلف كذلك بتصميم مستوحى من فلاينج سبير الجديدة، مع تحديثات أخرى للمصابيح الخلفية.

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بالنسبة للداخلية فلا نتوقع تحديثات واسعة لأن بنتايجا لا تزال حديثة بعض الشيء، ولكن قد نرى نظام معلومات ترفيهية محدث وتقنيات جديدة لمساعدة السائق، كما نتوقع استمرار خيارات المخركات كما هي، مع ارتفاع بسيط ربما في مستوى القوة من 600 حصان إلى 626 حصان من محرك W12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر لتساوي قوة فلاينج سبير.

إذا صح ذلك فتوقعوا زيادة في قوة بنتايجا سبيد كذلك من 626 حصان ربما إلى حوالي 650 حصان لتساوي قوة كونتيننتال GT سبيد القادمة إذا صحت التقارير، مع استمرار الخيارات الأخرى مثل محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر ومولد طاقة هجين بالقابس.