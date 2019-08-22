الوفاق لتأجير السيارات راعيًا رسمياً لنادي التعاون

الخليج ٣٦٥ نت – أنهت شركة “الوفاق لتأجير السيارات في اليوم الواحد والعشرون من أغسطس إجراءات تجديد توقيع إتفاقية عقد رعاية مع نادي التعاون، لتكون بموجبها؛ الراعي الرسمي للنادي مرة أخرى.

وذكرت “الوفاق” بأن الشراكة مع نادٍ مثل نادي التعاون ستكون بمثابة الإضافة الإستثمارية للشركة كما أنها ستدعم سعي “الوفاق” نحو تحقيق التميّز.

ومن الجدير بالذكر بأن إتفاقية الشراكة التي تنص حول الرعاية ستنطلق مع النسخة الثانية من دوري بطولة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، حيث أن “الوفاق” ستحصد الكثير من المميزات الحصرية المقدمة من النادي والتي تصب لصالحها، ومن ضمنها فعاليات النادي التي ستشملها أيضًا، كما أن شعار الشركة سيظهر على قمصان لاعبين النادي في أعلى الظهر بجميع البطولات التي سيشاركون اللعب فيها.

قام بتمثيل التعاون في توقيع الإتفاقية رئيس النادي، ومن جانبه وصف ممثل شركة الوفاق التجديد مع نادي التعاون بأنه سيكون مثمرًا للطرفين وكان له الكثير من العوائد الإيجابية لهم ومن هذا المنطلق قررت الوفاق تجديد شراكتها مع النادي ، كما أنه عبّر عن طموحات الوفاق التي لا حد لها حيث أنه لن يكتفي فقط بهذه الشراكة بل أنه سيسلط الضوء على مدى قوّة الوسط الرياضي في الشراكات والتي لها نتائج إيجابية للطرفين ، كما أنه سيكون هنالك المزيد من الرعايات والإتفاقيات الضخمة القادمة في المستقبل القريب.

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تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور