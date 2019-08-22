الوفاق لتأجير السيارات راعيًا رسمياً لنادي أبها

الخليج ٣٦٥ نت – وقعت إدارة نادي أبها في يوم الأربعاء الواحد والعشرون من أغسطس عقد شراكة مع شركة الوفاق لتأجير السيارات لتصبح شريكًا لها بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، جاء بحضور ممثل شركة الوفاق ورئيس نادي أبها.

وعقد بعد توقيع عقد الرعاية مؤتمرًا صحفيًا أعرب فيه رئيس نادي أبها عن سعادته برعاية شركة الوفاق لكونها شركة لها بصمتها القوية وقد أثبتت نجاحها في المجال الرياضي الكروي في السابق حيث أن هذه الرعاية ليست الأولى ولا الأخيرة من نوعها بالنسبة للوفاق.

واعتبر ممثل الوفاق من جهته أن هذه الرعاية ستكون إضافة حيوية جديدة في رعايات الوفاق حيث أنها تحرص دائمًا على حضورها في مختلف مناطق المملكة وتشجيعها للنوادي الصاعدة لتكون الداعم الأول لها ولن تقتصر رعايتها للنادي فقط بحضورها على أرض الملعب فحسب بل أيضًا ستؤدي دورها في المسؤولية الإجتماعية حيث أنها تتولى دائمًا أهمية هذا الدور من خلال حملاتها التوعوية التي ستتعاون بها مع الفرق التي تعاقدت معها، وستكون هذه الرعاية بمثابة حلقة وصل بين النادي وجمهوره لحرص الوفاق الدائم على أن توفّر الكثير من الهدايا الحصرية لجمهور فريق النوادي التي ترعاها.

من الجدير بالذكر أن الوفاق لم تكتفِ فقط بالرعايات المحلية بل أنها أيضًا ترعى إحدى أعرق الفرق في المملكة المتحدة وهو فريق شفيلد يونايتد الذي وقعت معه عقد رعاية مؤخرًا.

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تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور