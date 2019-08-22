حيلة سيتروين السرية لتدمير شاحنات النازيين خلال الحرب العالمية الثانية

الخليج ٣٦٥ نت – خلال فترة الحرب العالمية الثانية كانت فرنسا تئن تحت الاحتلال الألماني، وكان الألمان يقومون بوضع موارد الدولة الفرنسية تحت خدمة الجيش الألماني، وكانت مصانع السيارات الفرنسية سيتروين أحد هذه الموارد.

حيث كان الجيش الألماني يستخدم الشاحنات التي تصنعها سيتروين في هذه الفترة في الحرب، وكانت الشركة مجبرة على طاعة الجيش الألماني، لكن باستخدام حيلة ميكانيكية بسيطة استطاعت سيتروين تخريب شاحناتها المستخدمة من قبل الألمان في الحرب.



وكان بيير جول بولانجيه هو رئيس شركة سيتروين في ذلك الوقت، وكان رافض مساعدة النازيين في هذه الحرب، لذا قام بتنفيذ حيلة محكمة لتخريب الشاحنات، حيث كان يقوم بتحريك الجزء الخاص بقياس نسبة زيت المحرك إلى أسفل، وبذلك يظهر أمام السائق والفنيين أن نسبة الزيت الموجودة بالمحرك مناسبة، ولا توجد أي مشكلة في الشاحنة.



إنما في الواقع تقل كمية الزيت جداً في المحرك، ولعدم دراية السائق وانخفاض الزيت في المحرك بصورة مستمرة، كان ذلك يسبب تعطل محرك شاحنات النازيين بشكل متكرر.



وكانت هذه الحيلة أحد أسباب خسارة ألمانيا الحرب العالمية الثانية، وذلك لأن كثير من شاحنات جيش النازيين الخاصة بنقل الجنود والأسلحة والإمدادات لأرض المعركة كانت تتعطل بكثرة، وبالتالي قل الدعم بشكل هائل لجيش النازيين بسبب حيلة بسيطة جدا من سيتروين.