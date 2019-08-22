مرسيدس EQV 2020 الكهربائية بالكامل تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن النسخة الكهربائية من ميني فان V-Class مؤخراً، والتي تأتي حاملة اسم EQV مع إعادة تصميم خارجية.

تأتي مرسيدس EQV الكهربائية مصابيح أمامية ممتدة للخلف تحيط بشبك أمامي كبير ذو خطوط أفقية مع تحديث المصدات وإضافية عجلات 18 إنش.

عملت مرسيدس على تحديث المقصورة لتكون أكثر عملية من السابق، فقد تمت إعادة تشكيل المساحة أسفل الكونسول الوسطي ليتم إعادة مسند الأذرع نحو الخلف قليلاً، مع تقديم نظام MBUX للترفيه المعلوماتي عبر شاشة 10 إنش تسمح بالوصول لمختلف وظائف السيارة مع دعم التحكم بها بالأوامر الصوتية، حيث يمكن لمستخدمي النظام اختيار وجهتهم وضبط موعد المغادرة كي يتم تبريد أو تدفئة مقاعد المقصورة حسب درجة الحرارة المطلوبة.

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وسوف تتاح مرسيدس EQV باثنين من الأطوال مختلفة لتكون الأولى 5,140 ملم والثانية 5,370 ملم، حيث أن المقصورة الداخلية قابلة للتعديل ويمكن الحصول عليها بمقاعد منفردة أو متصلة، ما يسع حتى 9 ركاب.

تأتي مرسيدس EQV الإنتاجية بمحرك كهربائي قوته 201 حصان وبعزم 362 نيوتن.متر مع تقنية استعادة الطاقة مثبت بالمحور الأمامي، حيث يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 160 كم/س مع بطارية 90 كيلوواط ليثيوم-ايون مثبتة أسفل أرضيتها لتوفير مدى 405 كم بالشحنة الواحدة، حيث يمكن شحنها من 10% إلى 80% خلال 45 دقيقة.

هذا وسيتم تجميع EQV في مصنع مرسيدس بمدينة فيتوريا الإسبانية بجوار نسخة V-Class التي تعمل بالبنزين، ليتم استعراضها بمعرض فرانكفورت للسيارات 2019 بالشهر المقبل.