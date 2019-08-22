كوريا وكالديرون يشاركان في إختبار سيارة ألفا روميو

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal -سيشارك كل من الأمريكي خوان مانويل كوريا والكولومبية تاتيانا كالديرون سائقي التطوير لفريق ألفا روميو واللذان يتنافسان في بطولة العالم للفورمولا 2 هذا الأسبوع في إختبار خاص لمدة يومين على حلبة بول ريكارد لتجربة سيارة ساوبر C32 والتي تتمتع بمحرك من نوع V8 واللتي نافست في عام 2013 محققةً المركز الرابع كأفضل نتيجة لها ذلك الموسم بقيادة نيكو هولكنبيرغ، وذلك للتطوير وتعلم مهارات جديدة داخل سيارة الفورمولا 1.

سبق وأن عملت كالديرون مع الفريق منذ عام 2016 كسائقة محاكاة للفريق بعدها ترقت لتصبح سائقة تجارب لألفا روميو وهي الآن في الفورمولا 2 ولكن سبق لها وأن إختبرت قيادة سيارة الفورمولا 1 بعد سباق الجائزة المكسيكية العام الماضي.

أما كوريا الذي انضم مؤخراً الى الفا روميو كسائق تطوير فستصبح هذه المرة الأولى التي يقود فيها سيارة فورمولا 1، معلقاً : “إن قيادة سيارة الفورمولا 1 هو شيء حلمت به منذ أن كنت في السابعة من عمري ، لذلك أنا متحمس للغاية لأكون أخيرًا في قمرة القيادة”، وأضاف كوريا. “إنني أتطلع إلى تعلم أكبر قدر ممكن من هذه التجربة.”

بينما صرح فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو: “يتمتع فريقنا بتاريخ مشرف في رعاية المواهب الشابة ونأخذ هذا الجزء من مهمتنا على محمل الجد”.

Advertisements

وأكمل: “لقد أثبت كل من خوان مانويل وتاتيانا أنهما عضوان قيِّمان في فريقنا، حيث يعملان معنا في المصنع وعلى المسار، وستساعدهما هذه الفرصة في السيارة على التقدم بشكل أكبر في فهمهما للفورمولا 1 وفي بناء علاقاتهما مع المهندسين والطاقم ككل “.

ومن المقرر أن يقام الإختبار على حلبة بول ريكارد نهاية هذا الأسبوع يومي 23 و 24 أغسطس.