سيلفرستون تؤكد تغيير موعد إقامة سباق جائزة بريطانيا الكبرى لموسم 2020

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal -أكدت سيلفرستون أن سباق جائزة بريطانيا الكبرى سيعقد في 19 من شهر يوليو العام المقبل، أي بعد بضعة أيام من تاريخ الصيف المعتاد لهذا الحدث.

ستبقى سيلفرستون موطن جائزة بريطانيا الكبرى لخمسة سنوات قادمة بعد حصول نادي سائقي السباقات البريطاني الشهر الماضي على عقد جديد للإبقاء سيلفرستون حتى 2024.

وستحتفل سيلفرستون العام المقبل بذكرى مرور 70 عاماً على سباق جائزة بريطانيا الكبرى وسيتيح السباق الإحتفالي فرصة لتكريم السائقين الكبار والسيارات الشهيرة والإحتفال باللحظات المحورية التي حدثت في الماضي .

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وقال ستيوارت برينجل العضو المنتدب لحلبة سيلفرستون “نحن متحمسون للغاية على بيع تذاكر سباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا 1 العام المقبل.”

“ستكون احتفالاتنا بذكرى مرور 70 عامًا على سباقات الفورمولا 1 ميزة إضافية وأحث المشجعين على شراء تذاكرهم في أسرع وقت ممكن للحصول على أفضل المقاعد وتذوق واحدة من أفضل الأحداث الرياضية في بريطانيا.”