سر منع فورد موستنج GT500 في أوروبا

الخليج ٣٦٥ نت – بعد مشاركة فورد شيلبي موستنج GT500 موديل 2020 في مهرجان جودوود للسرعة البريطاني منذ أسابيع، افترض الناس أنها وسيلة فورد للإعلان عن قدوم النسخة الرائدة لموستنج إلى أوروبا، ولكن يبدو أن القرار انتهى بمنع إطلاق السيارة العضلية هناك.

شيلبي موستنج الجديدة بقوة 760 حصان ستنطلق في أمريكا والمكسيك والشرق الأوسط فقط، وسبب منعها من أوروبا هو قيود الانبعاثات الكربونية الصارمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، والتي فشل محرك V8 سعة 5.2 لتر بسوبرتشارجر لـ GT500 بالالتزام بها.

لنذكر أن موستنج نفسها رائجة في أوروبا حيث باعت فورد 2,300 نسخة منها في الربع الأول من 2019، وهي زيادة 27% عن الربع الأول من 2018، ولكن بعض النسخ الأكثر قوة للسيارة عادة تكون محظورة في القارة العجوز، مثل GT350 والآن GT500 الجديدة.

ولكن بينما لن تحصل أوروبا على موستنج GT500، على الأقل لديها موديلات فورد فييستا ST وفوكس ST عالية الأداء، والتي قررت فورد عدم طرحها في الولايات المتحدة مع وقف جميع سيارات الركاب الصغيرة في أمريكا الشمالية للتركيز على الكروس اوفر والـ SUV والبيك اب.