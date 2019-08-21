اقتراب تدشين فورد موستنج SUV الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – مر عام ونصف منذ إعلان فورد عن تطوير SUV كهربائية جديدة مستلهمة من موستنج، ويبدو أننا سنحصل على أول نظرة على الموديل الجديد في نوفمبر القادم.

هل سنرى عدة صور رسمية للـ SUV أم ربما تدشين رسمي في معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر؟.. لا نعلم يقيناً بعد، وقد اكتفت المتحدثة باسم فورد بالتأكيد على “مشاركة تفاصيل عن السيارة الجديدة كلياً والكهربائية بالكامل قريباً”.

نعلم أن السيارة ستشارك بعض ملامح تصميمها مع موستنج، ولكن لأي درجة، لا ندري بعد، كما نعلم أنها ستعتمد على مولد طاقة كهربائي صافي بمدى سير لن يقل عن 480 كيلومتر.