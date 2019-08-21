ماذا لو عادت مرسيدس E-Class إلى تصميم المصابيح الأربعة؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل مرسيدس على تحديث E-Class في جميع نسخها السيدان والواجن، وقد كشفت الصور التجسسية بالفعل أن تغييرات التصميم الخارجي ليست بهذه الضخامة مع تعديلات خفيفة للمقدمة ووضع مصابيح أمامية أكثر أناقة.

ولكن البعض يرغب في المزيد.. حيث قام الفنانون لدى Kolesa-ru برسم صور توقعية لتصميم أكثر جراءة لـ E-Class فيس ليفت، حيث نرى أربع مصابيح أمامية دائرية والتي تذكرنا بشكل E-Class في التسعينات، وهو تصميم غريب بعض الشيء ولكن له جاذبيته الخاصة.

بالطبع هذا تصميم تخيلي تماماً وفرص رؤيته في E-Class فيس ليفت تقترب من الصفر ولكنها تظل فكرة.. ومن المتوقع رؤية الموديل المحدث الجديد لاحقاً هذا العام أو في بداية 2020.