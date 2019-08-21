كتب: باسل الحلواني
كشفت مجموعة IFG للتجارة، وكيل علامة "هانتينج" الصينية الجديدة في مصر، عن أول سيارتين تحملان علامة هانتينج في السوق المحلي، وذلك في احتفالية ضخمة أقيمت بأحد فنادق القاهرة مساء أمس.
وقدمت المجموعة خلال حفل تدشين العلامة التجارية الجديدة في السوق المصرية، عن كل من هانتينج X7S وهانتينج X5 وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
وتحمل السيارتان محرك تيربو مكون من 4 أسطوانات، سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6
وزودت سيارات هانتينج الجديدة بوسائل الأمان الأساسية وفي مقدمتها وسائد وستائر هوائية تحيط بجميع ركاب السيارة، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، خاصية المساعدة على الركن "حساسات تصادم أمامية وخلفية"، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، مثبت للسرعة.
وتقف "هانتينج" X5 على عجلات رياضية قياس 17 بوصة، وتتسع مقصورتها إلى سبعة ركاب، بينما تقف X7S على عجلات رياضية قياس 18 بوصة ومقصورتها تسع خمسة ركاب فقط.
وأعلن وكيل هانتينج عن توافر X5 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 350.000 جنيه، بينما تقدم X7S بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، تبدأ بسعر رسمي 310.000 جنيه، والفئة الثانية 330.000 جنيه، بينما تقدم أعلى فئة بسعر رسمي 350.000 جنيه، ويمتد ضمان السيارتين يمتد لـ5 سنوات، أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها رسميًا في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات "هانتينج" الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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