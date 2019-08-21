أول نظرة على داخلية كيا موهافي 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كيا على بعد أسابيع فقط من إطلاق الجيل الجديد من موهافي في كوريا، وقد كشفت الشركة عن صور تخطيطية رسمية للداخلية تمهيداً للحظة التدشين.
وتأتي موهافي الجديدة بتحديثات واسعة للداخلية مثل لوحة قيادة مبسطة وشاشة معلومات ترفيهية 12.3 إنش ونظام تحكم مناخي بمنطقتين، مع تغطية الجلود للوحة القيادة وألواح الأبواب، مع زخرفات خشبية وألومنيوم كذلك.
وتشمل مزايا السيارة مقاعد كهربائية يمكن ضبطها بخاصيات التدفئة والتهوية مع جلود نابا الفاخرة ومنافذ USB وشاشة رأسية وشاحن لاسلكي للهواتف ونظام صوتي فاخر والمزيد.
وتستمد كيا موهافي الجديدة قوتها من محرك V6 تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 256 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي،
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