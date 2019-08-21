تعرف على أهم الشروط والمتطلبات لتأجير السيارات في أوروبا للسعوديين

الخليج ٣٦٥ نت – خلال فصل الصيف، يسعى الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين إلى التوجه للسفر للخارج خلال فترة الإجازة الخاصة بهم للتمتع بالسياحة في عدة دول مختلفة، حيث عادة ما تكون القارة الأوروبية هي الوجهة الأشهر لأغلب السعوديين نظراً لسهولة وحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، ولهذا نعرض لكم اليوم أهم الشروط والنصائح والمتطلبات الخاصة بتأجير السيارات هناك.

يعد تأجير السيارات في القارة الأوروبية بمختلف دولها أمر سهل للغاية حالياً، حيث يوجد العديد من المواقع التي تقدم أرخص الأسعار من الشركات المختلفة للمقارنة.

عند التوجه لأي دولة أوروبية، من المهم أن يتم طلب تأجير السيارة لتكون بانتظارك في المطار، حيث أن التنقل بها أسهل من المواصلات العامة.

يعد موقع europcar.com العالمي لتأجير السيارات أحد أفضل الخيارات للبحث عن الطرازات المتاحة بمختلف الدول الأوروبية والعالمية، ولكن من المهم قبلها أن يكون المستأجر على علم بأهم متطلبات تأجير السيارات هناك.

متطلبات تأجير السيارات في أوروبا

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رخصة القيادة: تعد رخصة القيادة الدولية أو نسخة مترجمة من الرخصة المحلية هي من أهم المستندات الضرورية لتأجير السيارات في مختلف الدول حول العالم، وتعد الرخصة الدولية هي الأفضل دوماً، حيث تتيح لك عادة القيادة مدة تتراوح بين 30 إلى 90 يوم في أغلب الدول، حسب القوانين المختلفة.

بطاقة ائتمانية: تعد بطاقات الائتمان أمر ضروري عند السفر للخارج، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أن الكثير من الأماكن لا تقبل النقود بشكلها النقدي وتتعامل فقط ببطاقات الائتمان.

التأشيرة: في بعض الأحيان، قد تطلب شركات تأجير السيارات أو شرطة المرور على مختلف الطرق من السائق الأجنبي إبراز تأشيرته الخاصة التي تسمح له بالتواجد داخل البلد، وذلك للتأكد من أنه لا يخالف أي قوانين ولا يفكر في الإقامة بشكل غير شرعي.

بعد التأكد من امتلاك هذه المستندات المهمة، يمكن لأي شخص استئجار أي سيارة يريد في القارة الأوروبية، ولكن من المهم دوماً اختيار الشركات التي تتمتع بتقييم مرتفع من العملاء السابقين بجانب قراءة كافة الشروط قبل تأكيد الحجز الذي يفضل أن يكون في وقت مبكر من تاريخ السفر للحصول على تكلفة تأجير أقل، ومن المهم التأكد أن خزان الوقود ممتلئ قبل البدء بالقيادة.

هذا وفي حالة عدم امتلاك رخصة قيادة دولية، يمكن لأي شخص تأجير سيارة بسائق خاص، وهو ما يأتي مقابل تكلفة إضافية بالطبع حسب الشركة.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور