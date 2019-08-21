وفاة مبتكر التصوير التجسسي للسيارات “جيم دون” تعرف على قصة حياته

الخليج ٣٦٥ نت – يعد جيم دون “Jim Dunne” واحد من أهم صحفيي السيارات في التاريخ، حيث كان يعمل في مجلة Popular Mechanics الأمريكية العريقة بكتابة أخبار ومراجعات السيارات، بجانب عمله بشكل مستقل ككاتب لدى عدة مجلات أخرى غير منافسة لمجلته الرئيسية بشكل مباشر، ولكن شهرته تأتي من كونه مسؤول عن تأسيس فكرة الصور التجسسية للسيارات.

توفي جيم يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 87 عاماً، حيث تمتع بصحة جيدة رغم عمره الكبير نظراً لحفاظه على ممارسة رياضة التنس وامتناعه عن تناول اللحوم الحمراء خلال آخر 20 عاماً من حياته، وقد حافظ على ظهوره بشكل مستمر في معارض السيارات المختلفة.

التقط جيم أول صورة تجسسية بعام 1966 لسيارة شيفروليه كورفير، حيث انتشرت هذه الصورة بعدة مجلات سيارات مختلفة لتحمل في الأسفل اسم جيم دون بجانب مقر عمله في مجلة Popular Mechanics بحروف كبيرة.

انتشرت صور جيم في أكبر مجلات السيارات الأمريكية في تلك الفترة مثل MotorTrend وRoad & Track وCar and Driver خلال السبعينات مما ساهم في حصول جيم على شهرة واسعة لتبدأ مجلات أخرى مثل AutoWeek في طلب صور تجسسية منه لقاء مبالغ كبيرة من المال.

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هذا وقد حظى جيم بسمعة طيبة للغاية كواحد من أكثر الصحفيين احتراماً ومراعاةً لمن حوله من الرجال والسيدات، حيث لطالما تأكد من حصول أي شخص ساهم في مساعدته على الاعتراف والشكر الكافي بنشر اسمه في المجلات المختلفة كي يتأكد من أنه لا يسلب حق أي صحفي آخر حوله، وهو ما جعله محاط بالمعجبين والأصدقاء حتى نهاية حياته، خاصة بفضل مساهماته في عالم صحافة السيارات.