استفسار مخالفات المرور في المملكة العربية السعودية

استفسار مخالفات المرور بالسعودية

تعمل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر على تطوير وإعادة تحديث نظام المخلفات مع تجديد أسعار الغرامات كي تحد من الكم الهائل من الحوادث اليومية على مختلف الطرق بالمملكة .

حيث قامت إدارة المرور بوضع أسعار متفاوتة للغرامات تختلف من نوع لآخر ومن مكان إلى آخر حيث قدرت مخالفة وقوف السيارة في غير الأماكن المخصصة للوقوف بأكثر من 150 ريال سعودي .

كما جاءت بعض المخالفات بحوالي 10 ألاف ريال لأصحاب السيارات التي تقوم بأعمال من شأنها إخفاء المعالم المعرفة للسيارة ، كما تمكنت إدارة المرور من تسهيل الخدمات المتعلقة بأي استفسار مخالفات المرور عن طريق أبشر تيسيرًا على المواطنين.

عملت وزارة الداخلية على إمكانية الاستفسار عن المخالفات المرورية عن طريق موقعها الإلكتروني، كما وفر الموقع الإلكتروني (أبشر المرور) عدد من القوائم بأسعار تفصيلية لمخالفات المرور في المملكة العربية السعودية ، حيث قامت إدارة المرور بتقسيم المخالفات إلي سبعة جداول حسب فئات وأسعار المخالفات وهى كما يلي :

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الجدول الأول لإسعار المخالفات المرورية

والذي لا تقل فيه الغرامة المالية عن ( 500 ريال سعودي ) كحد أدنى ولا تتعدى ال ( 900 ريال سعودي ) كحد أقصى وتشتمل على:

قيادة صاحب السيارة قبل صدور رخصة القيادة. القيادة بدون تركيب اللوحات الخلفية (وحجز للسيارة). الإسراع بين السيارات على الطرق العامة. السير عكس اتجاه الطرق. تخطي السرعات المحددة على كل طريق بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر فالساعة. التجاوز والمراوغة عند المنحنيات والمرتفعات. عدم الوقوف عند الإشارة الحمراء قف. عدم الوقوف عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور السيارات المرخص لها الأفضلية. عدم تقديم الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند تقاطع متساوي الأفضليات. القيادة داخل الأنفاق بدون إضاءة الكشافات. عدم استخدام كشافات السير ليلًا أو في حالات تشوش الرؤية. عدم تقديم الأفضلية للسيارات بداخل الدوار من قبل السيارات القادمة من خارج الدوار. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور اليدوية عند تنظيم الحركة بالشوارع. عدم تقديم الأفضلية للسيارات على الطريق الرئيسي حالة عدم وضع إشارات.

الجدول الثاني لإسعار المخالفات المرورية

للغرامات المالية التي تبدأ من ( 300 ريال سعودي ) ولا تتعدى الـ ( 500 ريال سعودي ) كحد أقصى وتشتمل على :

الإضافات أو التعديلات المستحدثة على جسم السيارة بدون إجراءات قانونية. سير السيارات التي تؤدي إلي تلوث للبيئة على الطرق العامة. عدم إتباع إرشادات السير عند تقاطع الطرق. استعمال السيارات الخاصة في غير الغرض المرخصة من أجله. القيادة برخص ذات تواريخ منتهيه. عدم تقديم أفضلية السير لسيارات الطوارئ والمواكب الرسمية. عدم الالتزام بالمسارات المحددة للسير. ركوب الركاب في غير الأماكن المخصصة لهم داخل السيارة. وضع أي شيء يعرض السلامة العامة للخطر على الطرق العامة.

الجدول الثالث لإسعار المخالفات المرورية

يكون مقدار الغرامة المالية لهذه المخالفات لا يقل عن ( 150 ريال ) كحد أدنى ولا يتعدى ال ( 300 ريال ) كحد أقصى :