قريباً.. التوقيع على دراسة عقد التاكسي البحري في جدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور أسامة عبده رئيس شركة مترو جدة، عن خطة التوقيع قريباً على عقد دراسة التاكسي البحري في المدينة، والذي يشمل جدوى هذه المشاريع وتهيئتها لمشاركة القطاع الخاص.
وستبلغ التكلفة العامة لمشروع النقل العام 36 مليون ريال، وتشمل مشاريع ترام الكورنيش وجسر أبحر والتاكسي البحري، وسيستغرق تنفيذ المشروع عامين بعد تحديد تاريخ البدء به.
يُذكر أن مشروع جسر أبحر المعلق يربط بين منطقة أبحر الشمالية وأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي، ويضم 8 مسارات سيارات للاتجاهين.
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