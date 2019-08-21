كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الشكل التوقعي للجيل القادم من مرسيدس S-Class والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الصانعة الألمانية دومًا ما يبحثون عن كل جديد لها، ولا بد أنهم متشوقين أكثر لمشاهدة مرسيدس S-Class 2021 التي غالبًا لن تتواجد بعد أسابيع في معرض فرانكفورت للسيارات.

لذا قام الكوري Nori برسم صور ثلاثية الأبعاد لـ S-Class 2021 الجديدة كلياً، معتمدًا على الصور التجسسية ويبدو ذلك واضحاً في شكل شبكة التهوية والمصابيح الأمامية، كما أن المصابيح الخلفية مثلثة ومتصلة بشريط من الكروم. ستشترك S-Class في تصميمها مع CLA و CLS، ولكنها ستحصل على العديد من المزايا مثل جهاز لوحي ضخم لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة قيادة ذاتية من المستوى الثالث الأكثر تطورًا.

من المبكر الحديث عن خيارات المحرك لـ S-Class القادمة، ولكن من المتوقع أن تأتي بمحركات هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.