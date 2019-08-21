4 نصائح عليك اتباعها عند القيادة بجوار شاحنة

الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض قائدي السيارات إلى بعض المخاطر أثناء قيادتهم على الطرق السريعة، ومنها تخطي سيارات النقل الكبيرة أو المقطورات، حيث يمكن لأخطاء بسيطة أن تسبب حوادث جسيمة لا قدر الله، لذا نقدم لكم عدد من النصائح لكيفية القيادة بجوار المقطورات على الطرق السريعة.

1- النقطة العمياء

النقطة العمياء هي المساحة التي على جانبي السيارة ولا تظهر في المرآة أمام أعين سائق السيارة، وبالتالي لا تظهر أيضاً لسائقي المقطورات، وتتواجد هذه الأماكن بالنسبة لقائد المقطورة على يسار السائق بين الباب على يساره وبداية جسم المقطورة الخلفي، وعلى يمين السائق مباشرة تحت المرآة الجانبية، وأيضا بالمنطقة الخلفية للمقطورة مباشرة.

هذه المساحات في الطريق بجوار المقطورات خطرة جداً، لأن سائق المقطورة لا يستطيع أن يراها، لذا يجب الابتعاد عنها عند القيادة، وحاول التواجد في أماكن يمكن أن يراك فيها سائق المقطورة بسهولة.

2- المنعطفات والدورانات على الطريق

Advertisements

عند القيادة في المنعطفات تأخذ المقطورات مساحات كبيرة في الدوران، في بداية الدوران نرى سائق المقطورة يترك مساحة كبيرة على جانب الطريق، لكن في لحظات أثناء الدوران تتلاشى هذه المساحة وتضيق، وفي حال اختراق سيارة صغيرة في هذه المساحة فإنه يعرض نفسه للسحق من المقطورة.

3- الضوء العالي

يجب تفادي استخدام الضوء العالي للمصابيح الأمامية، فقد لا يمكن لسائق المقطورة أمامك أن يرى سيارتك بوضوح بسبب هذا الضوء العالي الصادر من سيارتك.

4- إصدار ضوضاء أثناء تخطي المقطورة

في كثير من الأحيان لا يرى سائق المقطورة السيارات الصغيرة أثناء المرور بجوارة، لذا قد تجده يغير اتجاهه في أي وقت، لذلك لا تحاول العبور من جانب المقطورة، وتواجد على يسار سائق المقطورة واستخدم أضواء وبوق السيارة بشكل مستمر لتلفت انتباهه لوجودك بجانبه على الطريق.