اسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات

يتم كل من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بكافة التفاصيل التي تخص المخالفات المرورية خاصة عندما يقدم الشخص على تجديد الرخصة وفي حالة عرض السيارة للبيع وغريها من الأشياء التي تتطلب التعرف على قيمة المخالفات ونظرا لحرص الحكومة السعودية على توفير كافة الخدمات الهامة للمواطنين بشكل مباشر فقد أقدمت على توفير اسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

اسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية

سبق وأن صرحت وزارة الداخلية في السعودية على أنه ستتمكن من تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين والتي من بينها الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر على أن يقوم المواطن بالاستعلام من خلال الكثير من الطرق المختلفة والتي من بينها الاستعلام من خلال رقم الهوية أو من خلال رقم اللوحة ويتمكن الشخص من الاستعلام أيضا من خلال رقم الهاتف المحمول.

طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

إذا كنت تبحث عن اسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية فعليك تجربة طريقة الاستعلام من خلال رقم اللوحة، حيث ساهمت وزارة الداخلية كثيرا خلال الفترة الماضية في تطوير المنظومة حتى يتمكن المواطن والمقيم الاستعلام بشكل كامل على المخالفات والاعتراض عليها أيضا وذلك من خلال منصة الخدمات الإلكترونية أبشر تسهيلا على المواطنين في الوصول إلى كافة المعلومات التي تخص المخالفات، ويمكنكم التعرف على قيمة المخالفات وفقا للخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

يتم بعدها اختيار خدمات المرور وهي من الخدمات المتوفرة على الوجهة الرئيسية للموقع.

سوف تنتقل إلى صفحة جديدة والتي يتم من خلالها تقديم الكثير من الخدمات يتم اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات من خلالها.

بعدها سيظهر لك الكثير من الخيارات تقوم باختيار ما تريد من خلالها سواء كانت تلك الخدمة خاصة بمخالفات المرور أو الرخص والخدمات الخاصة بمتابعة الطلبات وبعد اختيار ما تود البحث عنه سوف تنتقل إلى صفحة أخرى.

سوف يتطلب منك خلال الصفحة الأخرى إدخال رقم اللوحة الخاصة بكم أو رقم رخصة القيادة وبعض البيانات التي تتعلق بك.

بعد أن تنتهى من وضع كافة البيانات الخاصة بكم على الصفحة يتم الضغط على عدد مخالفات وسوف تظهر لكم الكثير من المخالفات التي سجلت على السيارة والمبلغ المطلوب سداده.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهاتف

من بين اسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية هي الاستعلام من خلال رقم الهاتف، حيث يمكن للمواطنين من خلال رقم الهاتف فقط الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على السيارة.

كل ما عليك هو الاتصال على رقم 989 ومن ثم الضغط على رقم 1 من أجل الدخول على خدمات السيارات وبعدها الضغط على رقم 1 مرة أخرى من أجل الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية.

يقدم المستخدم على وضع رقم السجل المدني الخاص بكم ومن ثم الضغط على زر شباك.

كما يوجد رقم اخر من السهل من خلاله التعرف على قيمة المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

تعد طريقة الاستعلام بالهوية عن قيمة المخالفات هي اسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات في المملكة، حيث تمكنت خدمة أبشر الإلكترونية إطلاق تلك الخدمة تحت رعاية وزارة الداخلية السعودية والتي قد سبق وأن نبهت كافة المواطنين من عواقب تأخير سداد قيمة المخالفات على السيارة ويتم الاستعلام وفقا للخطوات التالية: