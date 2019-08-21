بعد قرار تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لمعرض "أوتوماك فورميلا"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت رسمياً شركة إنفورما Informa للمعارض مصر، عن تغيير موعد الدورة السادسة والعشرون لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر لعام 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية EIEC، ليكون بالفترة من 17 إلى 21 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة عبر بيان لها، إن الموعد الجديد تم اختياره في إطار حرص إدارة المعرض على العمل بمبدأ تقديم فرصة متساوية للشركات كافة في الوصول لأفضل نتيجة والإستفادة من الوجود في الحدث الأكبر والأهم في عالم صناعة السيارات في مصر،

ولضمان توافر العديد من الطرازات الجديدة والتي تأثر وصولها بالعديد من المتغيرات في آليات استيراد السيارات، وذلك تزامناً مع إلتزام شركة إنفورما على تقديم دورة هذا العام بحُلة جديدة توفر للزوار بجميع الأعمار والأذواق تجربة فريدة ومميزة.

وتعليقا من إدارة الشركة المنظمة علي قرار تأجيل المعرض قالت في بيان رسمي لها:"نعد الزوار بدورة مختلفة ستكون بمثابة مهرجان للمُهتمين بالسيارات في مصر، تتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة علي مدار ايام المعرض، ويقدم المعرض أولى

مفاجئته بالتنسيق مع الشركات المشاركة بتنظيم أول منطقة مُخصصة للزائرين لتجربة قيادة الطرازات الجديدة حيث سيكون باستطاعتهم التفاعل مع السيارات بأنفسهم وبصورة أكثر فاعلية من اي وقت مضى، بالإضافة لتنظيم أنشطة أخرى ستضمن توفير تجربة مُمتعة لجميع أفراد الأسرة الزائرة للمعرض، واستكمالاً لرؤية إدارة المعرض سيتم التنسيق لإستضافة عدد من الضيوف المميزين في قطاع السيارات والعديد من المفاجئات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً".

ومن المنتظر أن تشهد الدورة القادمة من معرض أوتوماك فورميلا تقديم عدد من العلامات التجارية الجديدة مع مجموعة من الطرازات الجديدة التي تُقدم لأول مرة للسوق المصري، بالتوازي مع تقديم الشركات المشاركة لعروض ترويجية وسعرية ستكون بالطبع في مصلحة العملاء وزوار المعرض ممن يرغبون في شراء سيارة جديدة.