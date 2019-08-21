ألونسو يكشف عن تحدي جديد على الأراضي السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – كشف بطل العالم مرتين الإسباني فيرناندو ألونسوعن إلتزمه ببرنامج “مكثف” من أجل المشاركة في رالي داكار في عام 2020 مع فريق تويوتا جازو لأول مرة عبر حسابهما في تويتر إذ من المنتظر الإعلان الرسمي عن مشاركتهم بشكل رسمي في وقت قريب.

قام ألونسو بتجارب على متن سيارة تويوتا هايلوكس في صحراء كالاهاري الناميبية في مارس الماضي وسيبدأ قريباً عن برنامج تدريبي أكثر شمولاً مع تويوتا جازو في جنوب إفريقيا في سبتمبر القادم بمشاركته برالي “هاريس ميث 400” وهي الجولة الخامسة من بطولة الكروس كنتري في جنوب أفريقيا.

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وسيستمر فيرناندو في برنامج مكثف يستمرلمدة خمسة أشهر بهدف تطوير مهارات ألونسو حتى يتمكن من منافسة رالي دكار في يناير الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية.

وقال ألونسو “إنني أتطلع حقًا إلى الأشهر القليلة المقبلة من التدريب، والتعرف على هايلوكس والعمل مع الفريق. ظللت دائمًا أرغب في متابعة التحديات الجديدة في مختلف الفئات، وأنا في فريق رائع ”