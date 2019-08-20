“بالصور” شاب يصب كمية رمال كبيرة على كاديلاك CTS انتقاماً من صديقته

الخليج ٣٦٥ نت – قام شاب أمريكي بعمر العشرين عاماً بصب كمية كبيرة من الرمال والتراب على سيارة كاديلاك CTS موديل 2010 المملوكة لحبيبته انتقاماً منها. شرطة مقاطعة Okaloosa صرحت أن الشاب دخل في مناقشة حادة مع حبيبته عقب زيارتها له في موقع عمله في شركة نقب وحفر أراضي، ليقوم الشاب بقيادة مركبة الحفر وحمل أتربة ورمال ورميها على الكاديلاك، والتي كانت نافذتها الأمامية مفتوحة، ما أدى لدخول التراب للمقصورة وعلى الكونسول الأوسط. بالطبع الشرطة اعتقلت الشاب المسمى ميلز ويواجه حالياً تهم جنائية تحمل عقوبة تصل إلى خمسة أعوام في السجن وغرامة 5,000 دولار (18,700 ريال).



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