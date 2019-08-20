الوفاق لتأجير السيارات راعيًا رسميًا لنادي العدالة

الخليج ٣٦٥ نت – ‏‎أقامت شركة الوفاق لتأجير السيارات ونادي العدالة مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن عقد رعاية تكون بموجبه الوفاق راعيًا رسميًا للنادي خلال الموسم الكروي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

‏‎ومن الجدير بالذكر بأن نادي العدالة قد صعد الى دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بعد تألقه الموسم الماضي في دوري الدرجه الأولى السعودي، ‏‎وقد لفت إنتباه شركة الوفاق مدى حماسة وتشوّق النادي للمزيد في آداءه القادم ومن هذا المنطلق بادرت بهذه الرعاية لتكون داعمة للنادي في أوجّ حماسه.

‏‎وقد عبّر نائب رئيس نادي العدالة/ عبدالله العبدالله خلال المؤتمر الصحفي عن قوّة الجوانب والدوافع الإيجابية لهذه الرعاية ، حيث أن شركة الوفاق غنيّة عن التعريف وقد أثبتت مدى قوّة بصمتها في الرعاية الرياضية من قبل وانهم سعداء بهذه الرعاية والتي ستنعكس ايجابا على الفريق خلال مشاركتهم هذا الموسم.

‏‎وفي الجانب الآخر ذكر الاستاذ / عبدالله العرفج مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة الوفاق أن شراكتهم مع نادي العدالة هدفها الرئيسي دعم النادي لما يمثله إسم نادي العدالة العريق من قوة في منطقة الاحساء ومدى قوّة جماهريته في المنطقة.

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‏‎وليكون إسم الوفاق كما هو دائمًا منتشرًا في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ‏وأضاف أيضًا بأن هذه الشراكة ستكون أولى خطوات “الوفاق” نحو خطتها القادمة للرعايات الرياضية ‏‎حيث أنها ستطلق خلال الايام القادمة حزمة من الرعايات الرياضية مع الأندية السعودية في مناطق متعددة من منطلق حرص الشركة على أن تكون داعمة للشباب السعودي.

‏‎وأوضح العرفج أن عقد الرعاية يتضمن الحصول على العديد من المميزات خلال المباريات التي تقام في أرض ملعب النادي أيًا كانت البطولات.

‏‎يُذكر أن الوفاق لم تكتفِ بالرعايات المحلية السعودية فحسب بل أنها وقعت منذ فترة قريبة مع النادي الإنجليزي العريق شفيلد يونايتد لتكون راعيًا رسميًا للنادي كأول شركة تقوم بخطوة مثل هذه.