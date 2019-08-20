“بالفيديو” أكبر حرق إطارات جماعي لـ 170 سيارة بالوقت نفسه

الخليج ٣٦٥ نت – الحرب على الإطارات مستمرة بقوة، حيث حصلت أستراليا في يناير الماضي على رقم قياسي في موسوعة جينيس لأكبر برن اوت بالإطارات لـ 126 سيارة في ذات الوقت، والآن تجمعت 170 سيارة في مدينة دينفر الأمريكية لتعدى هذا الرقم القياسي، ومن سحب الدخان العملاقة الصادرة من الحدث، نؤمن أنهم نجحوا في ذلك.

لا زلنا بانتظار التأكيد الرسمي من موسوعة جينيس ولكن النتيجة واضحة، خاصة مع فارق عدد السيارات.. نحن نتحدث عن 340 إطار هنا قاموا بالمهمة لتوليد الدخان وتدمير المطاط من 170 سيارة.

أي ناظر من بعيد سيظن أن الدخان صادر من احتراق هائل للغابات.. من الواضح ان السلطات كانت على علم بالحدث قبل وقوعه، ولنأمل انه لا أحد يعاني من مشكلة صدرية ما كان قرب المكان ليتنفس هذا الدخان.

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ويُذكر أن السعودية كانت محتفظة بالرقم القياسية لأعلى برن اوت للإطارات في العالم قبل حصول أستراليا على اللقب في يناير والآن غالباً سنرى انتقاله لأمريكا هذه المرة.