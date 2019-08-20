بالفيديو – ماذا تعرف عن جهاز الهالو للفورمولا 1؟

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – الهالوعبارة عن نظام لحماية السائقين في حال حدوث حادث للسيارة تكون متصلة بهيكل السيارات التي تشارك في سلسلة سباقات أحادية المقعد.



يتكون النظام من قوس يحيط رأس السائق وتكون متصلة بهيكل السيارة في ثلاث نقاط وهي مصنوعه من التيتانيوم وكانت تزن حوالي 7 كجم في نسختها الأولى المقدمة في عام 2016 حتى تم إعادة تصنيعه لصل الى 9 كجم في عام 2017.

لم يتم تطوير النظام من قِبل الفرق المشاركة، بل تم تصنيعه من قِبل ثلاثة شركات تصنيع خارجية معتمدة من قبل الإتحاد الدولي للسيارات. يتم تركيب الهالو على جميع السيارات وهي تمتلك نفس المواصفات. ويعتبرمشروع نظام الهالو من تأسيس مرسيدس وقد قام بتطويرها السائق انطوني دافيدسون وفي 2017 أعلن الإتحاد الدولي للسيارات عن جاهيزتيها للإستخدام.

قام الإتحاد الدولي للسيارات بإختبار ثلاثة سيناريوهات أساسية أثناء تطوير الهالو سيناريو التصادم بين السيارتين وسيناريو التصادم بين السيارة والبيئة المحيطة مثل .الحواجزوالتصادم بين السيارة و القطع المتحطمة من السيارات الأخرى

وقد أظهرت الاختبارات أن نظام الهالة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر إصابة السائق، علاوة على ذلك نظام الهالو كان قادرا ًعلى منع خوذة السائق من التلامس في الجواجز .عند إصطدام السيارة. وفي خلال دراسة السيناريو الأخير تبين أن الهالة قادرة على تشتيت الأجسام الكبيرة، وأيضاً توفر قدرأكبر من الحماية ضد القطع المتحطمة الصغيرة

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.أستخدم نظام الهالو لأول مرة في عام 2017، حيث كانت سيارات الفورمولا 2 أول من قام بتثبيت نظام الهالو. بينما أعتمدت بطولة الفورمولا1 والفورمولا إي نظام الهالو بشكل رسمي في 2018 وقامت بطولة الفورمولا 3 بإعتمادها في العام الحالي 2019.

وبذلك يُستخدم نظام الهالو حالياً في جميع فئات سلسلة سباقات أحادية المقعد التي ينظمها الإتحاد الدولي للسيارات.