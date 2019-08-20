لينكون كونتيننتال تقترب من إيقاف إنتاجها

الخليج ٣٦٥ نت – فورد تستعد لإطلاق كروس اوفر كهربائية مستوحاة من موستنج العام القادم مع توقعنا برؤية موديلات SUV كهربائية أخرى في الأعوام القادمة.

تحديداً Automatic News أشارت إلى أن فورد تطور موديلين كروس اوفر كهربائيين بالأسماء الكودية CDX746 وCDX747.. واحدة منهم للينكون والثانية لفورد، بأحجام متوسطة مماثلة لفورد ايدح ولينكون نوتيلوس، مع بدء الإنتاج في 2022، وتأمل فورد بصنع 65,000 وحدة سنوياً.

من المعلومات المثيرة للاهتمام أن السيارات الجديدة سيتم بناؤها في مصنع Flat Rock الأمريكي بدلاً من مصنع Cuauitlan المكسيكي، ويؤمن البعض أن هذه الخطوة ستؤدي لنهاية إنتاج موديل لينكون كونتيننتال في الولايات المتحدة، وهو أمر منطقي لأن لينكون باعت 8,758 نسخة فقط من السيارة في أمريكا العام الماضي، وقد تناقلت الإشاعات عن موت السيارة لفترة.

مثل كاديلاك CT6، لن تختفي لينكون كونتيننتال بالكامل حيث ستستمر الشركة في بنائها في الصين غالباً للسوق المحلي هناك.