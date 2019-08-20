مرسيدس تعترف بتثبيت أجهزة تتبع تجسسية بالآلاف من سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – اعترفت مرسيدس اليوم بتثبيت أجهزة تتبع تجسسية بالآلاف من سياراتها عالية الأداء، وذلك بالسيارات الجديدة والمستعملة، ما يسمح للشركة بمعرفة الموقع المحدد لكل سيارة بدقة بالغة.

حسب تصريح الصانعة الألمانية، لا يتم تفعيل هذه الأجهزة سوى في الظروف الاستثنائية عندما يقوم أحد العملاء بالتقصير في سداد مستحقاته المالية للشركة، مع تأكيدها بأنها لا تتبع مواقع عملائها بشكل مستمر، رغم اعتراف مرسيدس بأنها شاركت البيانات التي تم جمعها من هذه الأجهزة مع جهات خارجية مثل وكالات وشركات جمع الديون.

خلال التصريح الرسمي لمرسيدس، أعلنت أنه في حالة وافق العميل على تمويل سيارته بنظام الأقساط المباشرة معها، يقوم بتوقيع عقد يسمح للشركة بتفعيل أجهزة التتبع في سيارته لمعرفة موقعه في حالة أخل باتفاقه معها، وهو ما يتم كتابته بخط واضح في عقود العملاء أعلى مكان التوقيع في العقد.

هذا وتعد عملية تحديد موقع السيارة جزء من عملية استعادة ملكيتها من قبل مرسيدس وليس بغرض تتبع مواقع العملاء بشكل مستمر، حيث لا يتم تفعيل أجهزة التتبع سوى في حالة إخلال أحد العملاء ببنود اتفاقه المالي مع الشركة وعدم تواصله مع مرسيدس لفترة من الوقت، على الرغم من أن منافسي مرسيدس من أمثال بي ام دبليو وجاكوار لاندروفر لا يقومون بإجراءات مشابهة.