“بالصور” تيسلا تبيع ملابس وألواح ركوب أمواج وشواحن هواتف وأكثر

الخليج ٣٦٥ نت – تيسلا تبيع الكثير من المنتجات بجانب السيارات نفسها لمحبي العلامة، وكمثال، طرحت تيسلا 200 لوح ركوب الأمواج الصيف الماضي بسعر 1,500 دولار (5600 ريال)، والمصنوعة من ألياف الكربون ونفس الطلاء المستخدم في سيارات تيسلا. ونعرض لكم فيما يلي بعض المنتجات التي طرحتها تيسلا بجانب السيارات: في 2018، طرحت تيسلا شواحن لاسلكية للهواتف بسعر يعادل 910 ريال وهذه شواحن أخرى باعتها تيسلا أيضاً هنا نرى سيارة موديل S صغيرة للأطفال بما يعادل 2250 ريال وهذه هي ألواح ركوب الأمواج التي ذكرناها بالأعلى، والتي تم بيع جميع نسخها في أقل من يوم، بعضهم بضعف الثمن الرسمي على ايباي Advertisements كما تبيع تيسلا بعض النماذج المصغرة لموديل S بما يعادل 940 ريال لكل واحدة وهنا نرى أكواب تيسلا بسعر 131 ريال للقدح الواحد وبالطبع، توجد الكثير من الملابس المرتبطة بعلامة تيسلا ولا ننسى القبعات

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