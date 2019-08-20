مرسيدس: 5 أسباب تجعل سياراتنا الخيار الأمثل لك

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت العملاقة الألمانية لصناعة وتطوير السيارات “مرسيدس بنز” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب فيديو ترويجي كشفت به التقنيات والمزايا الحديثة في سياراتها والتي تعمل على جذب العملاء لشرائها، والتي تنافس بها شركات السيارات العالمية الأخرى.

جاء في الفيديو الترويجي، أن أول المزايا التي تتمتع بها سيارات مرسيدس الحديثة هي التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها، ومنها أنظمة القيادة المساعدة لركن السيارة ذاتيًا.

كما ذكر الفيديو أن عامل الجذب الثاني في السيارات الحديثة، هو استخدام الذكاء الاصطناعي في إلقاء قائد السيارة الأوامر على أنظمة السيارة وتجاوب هذه الأنظمة معه في الرد، وبيان قدرة هذه الأنظمة على جمع عادات السائق واختياراته أثناء القيادة.

أما عامل الجذب الثالث، فهو إمكانية تحديد الطريق اليومي للسيارة عبر الذكاء الاصطناعي لها وعرضه عبر الخريطة الإلكترونية، كي تساعد قائد السيارة على القيادة، بالإضافة إلى توفير مساعد إلكتروني يستطيع السائق الاعتماد عليه خلال الرحلة وسؤاله عن أي شيئ.

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كما أكدت الشركة على توفير عدد من الأنظمة الحديثة الأخرى في القريب تعمل على مساعدة قائد السيارة على القيادة ومنها نظام القيادة الذاتية، وهو الأمر الذي سوف يساعد السائق كثيرا ويعمل على راحته أثناء القيادة، خاصة خلال السفر لمسافات طويلة.



الجدير بالذكر، فإن الإحصاءات تشير إلى احتلال مرسيدس بنز المركز التاسع في قائمة أكثر العلامات التجارية مبيعًا حول العالم في النصف الأول من عام 2019 الجاري، وذلك بواقع 1.21 مليون سيارة.