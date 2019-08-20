“بالفيديو” اختلاف الإطارات في سيارتك خطر عليك

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أبرز الأجزاء في السيارة اللازمة لعملية السير بكفاءة كاملة، حيث أن لها العديد من الوظائف الهامة في السيارة، ومنها أنها أحد عوامل الأمان والسلامة، وتساعد في عدم زيادة مسافة الكبح، وتحافظ على اتزان السيارة.



لكن هناك عدة عوامل تؤثر على الإطارات بالسلب، بحيث تؤدي إلى فقدها لكفائتها ومهامها وتعرض السائق والركاب للخطر، منها تعدد أنواع الإطارات في السيارة بنفس الوقت، مثل الاعتماد على إطارات عالية الجودة وأخرى متدنية أو إطارات غالية الثمن وأخرى زهيدة الثمن في نفس الوقت بالسيارة.

ولقد أكد خبير السيارات الأمريكي جوناثان بينسون على أن اختلاف الإطارات في نفس السيارة يفقدها اتزانها حتى لو كانت في حالة جيدة ، وتعرض الركاب إلى خطر داهم.

وكي يثبت جوناثان بينسون حديثه، قام بإجراء تجربة عملية على أحد حلبات السباقات مستخدماً سيارة بي إم دبليو M2، وقسم الاختبار على ثلاث مراحل، وأجري الاختبار على أراضي زلقة بالإمطار.

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أول مرحلة استخدم 4 إطارات من ماركات مختلفة بجودة عالية، وكانت النتيجة أن خرجت السيارة عن السيطرة حتى في ظل القيادة بسرعات منخفضة.



المرحلة الثانية من الاختبار استخدم بينسون إطارين عاليين الجودة في المحورين الأمامي وإطارين متوسطي الجودة في المحاور الخلفية، في هذه المرحلة احتاج السائق فترة أطول لاجتياز المضمار، ولكن خرجت السيارة عن السيطرة أيضاً.



المرحلة الثالثة، قام الخبير باستخدام إطارات عالية الجودة في المحاور الأمامية مع إطارات رديئة بالمحاور الخلفية، وهنا فشل الاختبار فشلاً زريعاً، وفقد السائق السيطرة على السيارة في أكثر من مناسبة.