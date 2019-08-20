كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تطور نظام جديد يمنع حوداث الضغط المفاجيء على "دواسة البنزين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة تويوتا على تطوير نظام جديد لتخفيف الحوادث الناتجة عن الضغط المفاجيء على دواسة الوقود بدلاً من المكابح، حيث سيعمل النظام على الحد من قوة المحرك عند الضغط المفاجيء ولاسيما مع وجود سيارة أو شخص أمامك.

وأهم ما يميز نظام تويوتا عن الأنظمة الأخرى قدرته المتطورة في تتبع المشاة والدراجات، في وقت تقتصر فيه الأنظمة الأخرى على الأجسام الكبيرة مثل السيارات والجدران.

تعمل التقنية من خلال إجبار السيارة على التباطؤ تدريجيًا عند ضغط دواسة الوقود فجأة، حتى في حالة عدم وجود شخص أو سيارة أمامك، وسيتم إطلاق النظام في بريوس قبل تقديمه لباقي السيارات.