كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرشادات عليك اتباعها لقيادة السيارة في الضباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الهيئة الألمانية للفحص الفني مجموعة من النصائح يجب ان يتبعها السائق عند قيادة السيارة في الضباب بالتحلي بالهدوء وتقليل السرعة، وعدم الكبح بشكل مفاجئ.

ونصحت الهيئة الألمانية بضرورة الحفاظ على مسافة أمان كافية عن المركبة التي تسير في الأمام، والتي يمكن تقديرها بنفس سرعة السيارة على سبيل المثال عند القيادة بسرعة 60 كلم/س، فإن مسافة الأمان الفاصلة تكون 60 مترا.

كما يُفضل تشغيل الضوء المنخفض ومعه الضوء الخلفي لسهولة التعرف على السيارة واكتشافها على الطريق بشكل مبكر للقادم من الخلف.

وفي حالة انعداما الرؤية يجب تشغيل كشافات الضباب.