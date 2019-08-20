كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات رولز رويسGhost الفاخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة رولز رويس عن الموديل الخاص Zenith Edition، من أيقونتها Ghost الفاخرة، الذي يتميز بطلاء لون أزرق على الجسم مع غطاء أبيض على حيز المحرك، أو لون أحمر على الجسم مع غطاء باللون الأسود، أو لون فضي على الجسم مع غطاء أبيض.

والمقاعد الخلفية مكسوه بجلد مختلف اللون، ويتزين سقف السيارة بمظهر السماء المرصعة بالنجوم ورسم متحرك لتساقط الشهب والتي ترسمها 1340 نقطة للألياف زجاجية.

ولم تحدد شركة رولز رويس سعر سيارتها Ghost Zenith Edition الجديدة حتى الآن.