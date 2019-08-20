كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تنشر صورة تشويقية لسيارتين اختباريتين بمحركات كهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجهز شركة هيونداي للكشف عن سيارتين اختباريتين ستكشف عنهما في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وأشارات هيونداي إلى أن السيارة الاختبارية الأولى ستعرض اتجاه تصاميم سياراتهم الكهربائية المستقبلية، والتصميمات الداخلية القابلة للتخصيص، ما تسميه هيونداي STYLE SET FREE. إضافة لذلك ستكشف هيونداي عن سيارة كهربائية أخرى للسباقات.

وقال Andreas-Christoph Hofmann نائب رئيس التسويق والمنتجات في شركة هبونداي أوروبا: "مع أول سيارة كهربائية تعرض فلسفة STYLE SET FREE ومع سيارة سباق كهربائية على الإطلاق، نحن فخورون بأن هيونداي تعرض مرة أخرى لمحة سريعة عن مستقبل القيادة في حين أن الشركات الأخرى لا تزال تتحدث عن ذلك".