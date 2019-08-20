"F2M" الأمريكية: أداء "رينو مصر" في "يونيو"لافت للنظر

كتب: باسل الحلواني نشرت وكالة فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة فى أبحاث أسواق السيارات العالمية"F2M" ، تقريرًا عن حركة المبيعات بسوق السيارات المصرى خلال شهر يونيو الماضي. وأثنت "فوكاس تو موف" على رينو الفرنسية، إذ وصفت أداءها بالسوق المصرية باللافت للنظر بعدما ضاعفت مبيعاتها فى يونيه 2019 مقارنة بمبيعاتها خلال الشهر نفسه Advertisements من 2018. من 2018. وكانت رينو مصر -المصرية العالمية للسيارات- الوكيل الحصرى للعلامة الفرنسية في مصر، قد فازت بالجائزة الأولى من مجموعة رينو العالمية لأفضل أداء مبيعات للمستوردين حول العالم، وذلك للعام السادس على التوالي.

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