في مفاجأة غير متوقعة.. تأجيل النسخة الـ26 من معرض أوتوماك فورميلا

كتب: باسل الحلواني

كشفت مصادر داخل الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"، لـ"سيارات الوفد"، عن تأجيل الدورة السادسة والعشرين من المؤتمر، التي كان من المقرر انطلاقها خلال الفترة من

18 وحتى 22 سبتمبر القادم.

وقالت المصادر، إن الشركة لم تحدد حتى الآن الموعد الجديد لانطلاق فعاليات"أوتوماك فورميلا"، مؤكداة أن الشركة سوف تقوم خلال

الساعات القليلة القادمة بإصدار بيان رسمي يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالنسخة القادمة.

وتعد الدورة السابقة للمعرض، هى الأكبر فى تاريخ "أوتوماك فورميلا"، حيث تم تنظيمها على مساحة تبلغ نحو 45 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 40 علامة تجارية.