أسعار السيارات تواصل تراجعها في "أغسطس".. انخفاض جديد لعلاميتن تجاريتين

كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة الأمل للسيارات الوكيل الرسمي لعلامتي بي واي دي الصينية في مصر، ولادا الروسية، خصماً على سيارتها بي واي دي F3 موديل 2020 بواقع 6.000 جنيه خلال أغسطس الجاري، وبذلك يصبح سعرها الرسمي الجديد 173.000 جنيه مقارنة بـ179.000 جنيه قبل التخفيض.

كما خفضت شركة الأمل أسعار لادا جرانتا موديل 2020 سيدان العائلية بقيمة 5.000

جنيه، وبذلك يصبح السعر الرسمي لها 143.000 جنيه.

جدير بالذكر أن "لادا جرانتا" دخلت عام 2019 وأسعارها الرسمية 163.000 جنيه، إلا أنها فقدت على مدار ثمانية أشهر نحو 20.000 جنيه من قيمتها، في ظل التخفيضات المتوالية التي أعلن عنها الوكيل المحلي.

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وكانت الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري،

قد شهد تراجع أسعار 8 سيارات، بتخفيضات تصل إلى 32 ألف جنيه.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن تراجع أسعار السيارات نتيجة طبيعية لتراجع أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، خلال الأشهر الماضية.

وصرح "زيتون"، بأن شركات السيارات تسعى لتصريف مخزونها، مؤكداً أن المستفيد الأكبر من انخفاض الدولار، مستوردو السيارات الآسيوية، للحفاظ على المنافسة مع العلامات الأوروبية التى زادت فرص تسويقها بعد حصولها على الإعفاءات الجمركية الكاملة منذ مطلع العام.