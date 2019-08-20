6 نصائح يجب اتباعها للحصول على سيارة مستعملة تناسبك

الخليج ٣٦٥ نت – مع زيادة أعداد الشركات العالمية لصناعة السيارات بصورة كبيرة، وتنوع الطرازات التي تصنعها أصبح من الصعب اختيار سيارة لشرائها وإن كانت مستعملة.



لذا يجب أن تخضع عملية شراء السيارات إلى ضوابط ومعايير محددة حتى لا يقع المشترى في حيرة شديدة عند الشراء، أو أن يندم على شراء هذا الطراز من السيارات فيما بعد، لذا نقدم لكم عدة معايير يجب اتخاذها عند الشراء، وهي كما يلي.

1- تحديد الميزانية المتاحة الشراء



في البداية يجب تحديد الميزانية المتاحة للشراء، حتى يتم تقليص أعداد السيارة الموافقة لهذه الميزانية بصورة كبيرة مما يخفض وقت البحث.

2- بداية البحث والسيارة المناسبة



مع تنوع طرازات السيارات بصورة كبيرة، يجب عند بداية البحث اختيار السيارة المناسبة للحالة الإجتماعية والمدينة التي يقيم بها المشتري، فبالتأكيد اختيار الشاب يختلف عن اختيار المتزوج ولديه أطفال، والسيارات المناسبة للمدينة تختلف عن السيارات المناسبة للمناطق الأخرى.

3- إجراء الفحص الفني

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من الهام إجراء الفحص الفني على السيارة المراد شرائها، لذا يجب اصطحاب فني متخصص للكشف على السيارة قبل الشراء.

4- تجربة قيادة السيارة



من الهام جداً تجربة قيادة السيارة قبل الشراء للتأكد من سلامتها واتزانها وتقنياتها ومدى تأقلمه معها، فقد يكون المشتري مقتنع بسيارة لكن عند تجربتها يجدها غير مريحة له.

5- الخدمات المتاحة بعد البيع



يجب قبل شراء سيارة أن يتأكد المشتري من توافر وكلاء ومراكز صيانة متخصصة لهذا الموديل من السيارات، وأيضاً توفر قطع الغيار بأسعار مناسبة.

6- سهولة إعادة البيع



مع التنوع الكبير في طرازات السيارات، أصبح الأشخاص يحبون تجديد سياراتهم كل فترة، لذا يجب عند شراء سيارة ما أن تكون لديها قبول ورواج في أوساط المجتمع، وذلك تفاديًا للخسارة عند إعادة بيعها.