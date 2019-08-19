“بالفيديو والصور” الكابتن فلاح الجربا أول مالك لأقوى كمارو 2020 في الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – يعرف المتسابق المحترف السعودي وسفير شيفروليه بالشرق الأوسط فلاح الجربا بكونه صاحب لقب ملك الكمارو بفضل تفوقه على 20 من ملاك سيارات كمارو المعدلة، ولكن تميزه وانفراده ازداد عدة مرات مؤخراً بعد أن أصبح أول مالك لكمارو 2020 في الشرق الأوسط، والتي تعد أقوى سيارات كمارو الإنتاجية على الإطلاق.

تحمل سيارة الكابتن فلاح الجديدة اسم شيفروليه كمارو ZL1 1LE التي تعد أقوى سيارة على الإطلاق من نسخ كمارو 2020، وهي تتمتع بتصميم هجومي للغاية عبر الصوادم الأمامية والخلفية العريضة التي يوجد أسفلها 4 أنابيب عادم.

وبجانب الشبك الأمامي الأسود العريض، نجد غطاء محرك من ألياف الكربون ذو فتحات تهوية وبروزات حادة ديناميكية لتقليل مقاومة الهواء، دون أن ننسى وجود جناح خلفي كبير من ألياف الكربون. وجنوط 19 إنش خفيفة تحمل الخلفية منها أعرض إطارات أتت بها أي من نسخ كمارو الإنتاجية.

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هذا وتأتي شيفروليه كمارو ZL1 1LE موديل 2020 بمحرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارجر بقوة 650 حصان وعزم 8815 نيوتن.متر مع ناقل 6 سرعات، حيث وعد فلاح الجربا محبيه ومتابعيه بأنه سوف يستعرض سيارته أكثر خلال الفترة القادمة لاختبار أدائها، في حين يمكن مشاهدة استلام فلاح الجربا عبر الفيديو أدناه من قناة البندر 2500 NMR.