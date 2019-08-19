“بالصور” دليلك الكامل للحصول على وضعية جلوس مريحة داخل سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – يقضي السائقين نسبة كبيرة من حياتهم اليومية داخل سياراتهم بغرض التنقل إلى العمل أو المنزل أو حتى عند التوجه لقضاء أجازة بعيدة، حيث يعاني الكثير من هؤلاء السائقين من عدم حصولهم على مقاعد مريحة، ولهذا سنقدم لكم اليوم بعض النصائح التي تساعد في تحسين هذه التجربة لتقليل آلام الظهر وللحصول على رحلات أكثر متعة.

لأجل الحصول على وضعية جلوس صحية أثناء القيادة، من المهم الإلتزام بجعل الأكتاف متجهة نحو اخلف ومرتخية للأسفل، في حين تكون الرقبة ممتدة لأعلى ومتعامدة على العمود الفقري، مع جعل أسفل الظهر ملامس للمقعد من خلف بشكل تام إضافة للتأكد من أن العمود الفقري ممتد وغير منحني.

مع الأسف، تأتي أغلب مقاعد السيارات الحديثة مصممة بطريقة تجعل من الصعب لأغلب السائقين أن تمكنوا من تحقيق الوضعيات السابق ذكرها للحصول على وضعية جلوس مريحة، ولكن من السهل حل ذلك عبر القيام بعدة تعديلات بسيطة كما يلي.

1) وضعية الأكتاف

تأتي الكثير من المقاعد حالياً مع تدعيمات جانبية، وهو ما يعيق قدرة السائق على إرجاع كتفيه للخلف، حيث تأتي هذه التدعيمات مستوحاة من عالم السباقات ولكنها بالنسبة للقيادة اليومية أمر مزعج للغاية ولا يوجد حاجة لهم، لذا يكون الحل بإضافة مسند ظهر إضافي بحيث يكون السطح الخلفي مستوي دون أن يؤدي لغوص الجسد داخله مما يدفع الأكتاف للخارج.

2) دعم الرقبة

تؤدي الكثير من مساند الرأس لدفع رأس السائق للأمام بشكل غير مريح حيث أن هذا يأتي لتفادي تأثر الرأس بالاصطدامات بدرجة كبيرة، ولكن هذا الأمر لا يراعي فكرة أن الكثير من السائقين يمتلكون وضعية رقبة مختلف، ولهذا يكمن الحل في رفع مسند الرأس إلى الأعلى لأقصى درجة ممكنة مع وضع مسند رأس سفلي آخر أدناه في وضع يسمح بالحصول على وضعية رقبة مريحة.

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3) وضع أسفل الظهر

لا تعاني أغلب السيارات من مشكلة فيما يتعلق بجعل أسفل الظهر ملاصق للجزء الخلفي من المقعد، ولكن بعض السيارات تمتلك مقاعد تهلك سريعاً عند فعل ذلك وتؤدي لظهر ما يشبه التجويف في المقعد من الأسفل بعد الاستخدام لفترة طويلة مما يجعل من الصعب ملامسة المقعد ولكن يمكن حل ذلك بسهولة عبر إضافة بعض التدعيم للمقعد من الأسفل.

3) تدعيم العمود الفقري

يشير الاعتقاد الشائع إلى أن العمود الفقري يجب أن يكون في وضعية تشبه حرف S عند الجلوس، ولكن التدعيم المبالغ فيه لأسفل الظهر كما يظهر بالصورة أعلاه في الواقع هو أمر ضار نظراً لأنه يسبب انحناء إضافي في العمود الفقري مع الضغط على عضلات الظهر والفقرات.

يكمن الحل الحقيقي هنا في وسادة أو سطح خلفي مدعم إضافي مثل منشفة مطوية على سبيل المثال، حيث أن ذلك يسمح بتمديد الظهر عليه بشكل مريح من منطقة أسفل الظهر.