لماذا تحتاج فورد لموستنج أكثر من أي وقت مضى

الخليج ٣٦٥ نت – اسم موستنج له هيبة كبيرة في أمريكا وحول العالم لمحبي السيارات العضلية، وفورد تعلم ذلك جيداً وتسعى للاستفادة من هذا الاسم التاريخي، خاصة مع التغيرات الواسعة في عالم السيارات مؤخراً وتوجه الاهتمام نحو الـ SUV، والذي دفع فورد للتوقف عن إنتاج سيارات الركاب بالكامل في أمريكا الشمالية.

في المقابل تسعى فورد لوضع كل جهودها في سيارات البيك اب الرائجة والـ SUV، وأهم هذه الموديلات القادمة هي SUV معتمدة على موستنج وتحمل اسمها أيضاً.. وهي خطوة ممتازة من الناحية التسويقية، حتى لا تضيع فورد وقتاً ومالاً كثيراً في الترويج لاسم جديد للـ SUV والاعتماد على اسم موستنج المشهور عالمياً.

استراتيجية تحويل أسماء تاريخية شهيرة لعلامات فرعية مستقلة ستطبقها فورد أيضاً مع برونكو المحبوبة في أمريكا، والتي ينتظر الكثيرون هناك عودتها بفارغ الصبر، وتنوي فورد استغلال الحماسة المحيطة بهذا الاسم وتقديم عدة نسخ برونكو بعضها صغير وبعضها كامل الحجم وربما سيارة بيك اب متوسطة الحجم لتنضم لعلامة برونكو الناشئة.