استون مارتن ستبني كهف باتمان لك بالسعر المناسب

الخليج ٣٦٥ نت – إذا شاهدت مرأب توني ستارك في أفلام مارفل أو كهف باتمان وفكرت يوماً: “كم أتمنى لو كان لي مرأب كهذا” فتستعد استون مارتن لمساعدتك في بناء مرأب أحلامك عبر قسم جديد متخصص في المجال من الشركة البريطانية.

القسم الجديد يفتخر بحبه لأفلام جيمس بوند الكلاسيكية وفكرة بناء جراجات تليق بالجواسيس والأبطال الخارقين، مثل مرأب من الخرسانة والحجارة أسفل الأرض، أو مرأب زجاجي مذهل وفريد من نوعه.

بعض الجراجات تتخذ تصميما أكثر تقليدية مثل مرأب أسفل الأرض بمدخل حلزوني ومرأب واسع بإضاءة طبيعية مركزية بالغة الجمال وغيرهم، كما تعرض استون مارتن تصميم مرأب مختلف تماماً عن هؤلاء بناء على مزاج العميل ومواصفاته الخاصة، مقابل السعر المناسب طبعاً.