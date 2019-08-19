كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سعر لادا جرانتا موديل 2020 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح سعر سيارة لادا جرانتا موديل 2020 سيدان العائلية في مصر حوالي 143.000 جنيه، بعد أن كان سعرها 163.000 جنيه، من ثمانية أشهر أي فقدت نحو 20.000 جنيه من قيمتها.

وتحتل "لادا جرانتا" موديل 2020 المركز الأول كأرخص سيارة سيدان، والمركز الثالث بقائمة أرخص السيارات في مصر بشكل عام، وهذا بعد زوتي Z100 هاتشباك التي تباع بسعر رسمي 131.500 جنيه، وسوزوكي ألتو هاتشباك التي تباع بسعر رسمي 133.900 جنيه.

وتتوفر لادا جرانتا التي يتم تجميعها محليًا بمصانع الأمل للسيارات، بفئة واحدة من التجهيزات وتعمل بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 88 حصان وسرعة قصوى 172 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

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وتقتصر تجهيزات الأمان بالسيارة الروسية على وسادة هوائية للسائق.

ويتوفر بها عدد من وسائل الترفيه أبرزها مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي يتكون من راديو وأربعة مكبرات للصوت ومشغل أقراص مدمجة.

وتقف السيارة على عجلات معدنية تقليدية قياس 14 بوصة، وتصل سعة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 520 لترًا.