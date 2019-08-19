تعرف على الأسعار الرسمية لسيارة مرسيدس CLA200 موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة "مرسيدس بنز" إيجيبت عن الأسعار الرسمية لسيارتها CLA200 الكوبية الرياضية موديل 2020 الجديدة رسميًا بالسوق المحلي، إذ تبدأ من 815.000 جنيه .

وتعتمد النسخة المقدمة لعملاء السوق المصري من CLA 200 على سواعد محرك تيربو سعة 1.3 لتر، بقوة 163حصان،

مع عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر.

وتتسارع سيارة مرسيدس الجديدة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 230 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود

Advertisements

لكل 100 كيلومتر.

وتقدم هذه السيارة بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، وتبلغ مساحة تخزينها الخلفية (الشنطة) 460 لترًا.

وزودت سيارات CLA من مرسيدس بخاصية الشحن اللاسلكي لأجهزة الهواتف الذكية، وخاصية التوصيل لاسلكيًا بالأجهزة الذكية - بلوتوث، وإمكانية التحكم من خلال التواصل الصوتي بتقنية HEY Mercedes، كما يمكن ربط الهواتف الذكية من خلال تطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto.