تويوتا ستمنع التسارع المفاجئ عند الضغط بقوة على دواسة البنزين

الخليج ٣٦٥ نت – تنوي تويوتا إطلاق نظام جديد لمنع حوادث الضغط على دواسة الوقود بدون قصد بدل الفرامل، وسيقوم هذا النظام بقمع قوة المحرك في حالة الضغط على دواسة الوقود فجأة مع وجود شخص أو سيارة أخرى أمامك.

من المتوقع إطلاق النظام الجديد في نهاية العام مع إمكانية تركيبه في السيارات التي تم بيعها بالفعل عند زيارة الوكالات المجهزة لوضعه.. ويتميز نظام تويوتا عن الأنظمة الأخرى في الأسواق بقدرته على التعرف على المشاة والدراجات، بينما تركز التقنيات الأخرى على السيارات والجدران فقط.

التقنية الجديدة من تويوتا ستقوم بإجبار السيارة على التباطؤ تدريجياً عند ضغط دواسة الوقود فجأة، حتى في حالة عدم وجود شخص أو عقبة أمامك، وهي أول مرة تقوم فيها شركة سيارات بتطبيق خطوة كهذه.

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وسيتم إطلاق النظام أولاً في سيارات بريوس واكوا الهجينة، وهي موديلات رائجة بين كبار السن في اليابان، قبل تقديمه لجميع الموديلات الأخرى، وتؤمن تويوتا أن هذه التقنية الجديدة ضرورية لمنع الحوادث المتكررة الناتجة عن الخلط بين دواسات الوقود والفرامل.

وبالنسبة لاعتراضات البعض أن النظام يمنع أي تسارع مفاجئ على الإطلاق بشكل ينزع التحكم من السائق، فقد ردت تويوتا أن فئة معينة فقط من الناس، خاصة كبار السن، هم الذين يطلبون هذا النظام في سياراتهم، وسيكونوا على علم كامل بحدود هذا النظام وآثاره.