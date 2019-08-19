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مواطن سعودي يستخدم سيارته في توديع عمان بطريقة غريبة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة مكتوب عليها كلمات وداع رقيقة، تخص مواطناً سعودياً كان يقضي إجازته الصيفية في عمان.

وفي التفاصيل، بعد أن أنهى المواطن السعودي إجازته الصيفية العائلية بموسم خريف صلالة في عمان، قام بتوديع هذه المدينة الرائعة بكلماتٍ ملأها الحب والتقدير للشعب العماني.

وكتب على سيارته من الخلف باستخدام الرمل: “وداعاً صلالة.. شكراً شعب عمان على أخلاقكم العالية، عمان الحبيبة ”.

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