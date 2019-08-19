4 نصائح من المرور للسائقين للمحافظة على سلامة الركاب

الخليج ٣٦٥ نت – وجّهت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدداً من النصائح لقائدي السيارات؛ حفاظاً على سلامة الركاب. وجاءت التغريدة، كالتالي: “من مسؤوليات قائد المركبة المحافظة على سلامة ركابها بالالتزام بالأنظمة المرورية”، كما أوضحت الإدارة الارشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الركاب، وهي كالتالي: التأكد من خلو الطريق قبل نزول الركاب من السيارة.

الحرص على تثبيت الأطفال بالمقاعد المخصصة لهم.

التقيد بالعدد المسموح للركاب.

التأكد من ربط أحزمة الأمان.

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