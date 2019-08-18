بالأسماء.. ننشر قائمة السيارات أمريكية المنشأ الأكثر مبيعاً في مصر

كتب: باسل الحلواني
شهدت مبيعات السيارات أمريكية المنشأ، في السوق المصرية تراجعاً ملحوظاً بلغ 13.6%، خلال النصف الأول من 2019، حيث قدرت المبيعات الإجمالية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 6 آلاف و387 سيارة، مقارنة بـ7 آلاف و393 وحدة خلال نفس الفترة من 2018، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
و تصدرت شيفروليه أوبترا قائمة السيارات الأمريكية المنشأ الأكثر مبيعاً في مصر، بعد تمكنها من بيع 2167 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، وتلتها شيفروليه أفيو فى المركز الثاني بعد تمكنها من بيع 1426 سيارة، فيما حلت شيفورليه لانوس في المركز الثالث بـ 1041 سيارة.
وفي المركز الرابع جاءت فورد كوجا، وذلك
وجاءت فورد ايكو سبورت، فى المركز السادس بإجمالي مبيعات بيع 319 مركبة، وتلتها جيب رينيجيد بواقع 272 وحدة.
واحتلت فورد فيوجن، المركز الثامن، بعد أن استطاعت بيع 126 مركبة، وتبعتها فورد فيستا بواقع 70 سيارة.
وجاءت شيفروليه ماليبو في المركز العاشر بقائمة مبيعات السيارات الأمريكية الأكثر مبيعًا بعد تمكنها من بيع 50 سيارة.
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