السر الحقيقي خلف شعار بي ام دبليو

الخليج ٣٦٥ نت – مر على تأسيس بي ام دبليو أكثر من 100 عام حالياً، قدمت لنا خلالها بعض أفضل السيارات المناسبة لعشاق القيادة على مر تاريخها الذي بدأ مع تأسيس شركة Rapp Motorenwerke لصناعة محركات الطائرات في 1913، وهو ما أدى للاعتقاد بأن شعار الشركة الشهيرة يعكس شكل مروحة طائرة، ولكن أحدث تصريحات بي ام دبليو تشير لعكس ذلك.

يعود اسم بي ام دبليو الذي يعد اختصاراً لكلمة بايرشه موتورين فيركه “Bayerische Motoren Werke” أو الشركة البافارية لصناعة المحركات إلى عام 1917، حيث تأسست من بقايا شركة Rapp Motorenwerke لصناعة محركات الطائرات، وذلك بعد أن وجدت الشركة طلب كبير على محركاتها للاستخدامات العسكرية مما سمح بتوسع القدرة التصنيعية للشركة دون أن تمتلك الشركة وقتها شعار رسمي، رغم امتلاكها القدرة على صناعة محركات سيارات وسفن ودراجات نارية، فلم تكن معروفة للمستهلكين بشكل مباشر.

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بنهاية 1917، حصلت بي ام دبليو على أول شعار لها ليكون مستوحى من شعار شركة Rapp مع حصول الدائرة الخارجية للشعار على اثنين من الخطوط الذهبية بجانب تواجد حروف BMW بالأعلى، ولكن الأمر المميز هنا حقاً هو أن الشعار المكون من أربع أجزاء داخل الدائرة بالألوان الأزرق والأبيض هي في الواقع تمثل ولاية بافاريا الألمانية بشكل معاكس لعقارب الساعة، حيث أن القوانين الألمانية حينها كانت تمنع استخدام شعارات المدن كجزء من العلامات التجارية الخاصة بمختلف الشركات، فلجأت بي ام دبليو لعكس ترتيب الألوان.

هذا وقد ظهرت أسطورة تمثيل شعار بي ام دبليو لمروحية طائرة بعد ظهور عدة إعلانات لطائرات بي ام دبليو يظهر فيها اسم الشركة وخلفها أنصال مروحة طائرة دوارة، في حين أن هذه الإعلانات كانت تهدف فقط للترويج لمحركات بي ام دبليو، ولم تحاول الشركة تصحيح هذه المعلومة الخاطئة حتى الآن.