“بالفيديو” مجهول يحرق سيارة متوقفة بأحد الشوارع

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة قيام شخص مجهول بإضرام النار في سيارة دفع رباعي بيضاء متوقفة بأحد الشوارع، لسبب غير معروف. وفي التفاصيل، اقترب الشخص من السيارة ووقف بجوارها، حتى يحين الوقت المناسب للقيام بما يريد، وبعد ان تأكد قبل أن من خلو الشارع من المارة، قام بإشعال النار فيها.

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